鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-02 18:25

全球金融市場波動加劇，如何在震盪中尋找主升段機會成為市場焦點？渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪針對全球股市配置解析，強調下半年在人工智慧（AI）浪潮帶動下，亞洲與美國股市依舊具備強勁的成長動能。市場近期雖然對 AI 需求是否疲軟產生不少消息面的擔憂，但投資人此時更應該回歸企業獲利的實質基本面。他看好大型科技企業在下半年的表現依然穩健，且 AI 的投資觸角正從單純的科技類股延伸到更廣泛的基礎建設、醫療生技等領域，尤其後者可望掀一波併購潮。

值得注意的是，這波 AI 延伸投資正在重新定義傳統產業的定位。劉家豪特別點名由 AI 帶動的公用事業與能源產業，現在的公用事業已經不再是過去市場認知的單純防禦型產業，而是隨著 AI 運算對電力的龐大需求，轉向更為積極的成長格局。由於 AI 資料中心與高效能運算最為缺電，公用事業本質上已經屬於 AI 基礎建設的關鍵一環，成為支撐股市動能的另一股重要力量。此外，在國際市場的板塊挪移中，受惠於先前的升息環境，日本與歐洲的銀行類股獲利改善，也是渣打在下半年股市配置中增加看好的亮點族群。

‌



除了科技與基建外，醫療建築與生技產業亦在下半年迎來落後補漲與轉折的契機。劉家豪分析，隨著過去困擾產業的政策不確定性如稅務改革與監管限制逐步落地，醫療產業整體的營運風險已經顯著降低。更重要的是，生技與醫療市場的併購活動近期開始出現明顯回溫跡象，企業透過併購取得新技術與市佔率，這對產業估值具有強烈的催化作用，是股市配置中相對看好且具備防禦與攻擊雙重特性的族群。

面對下半年的投資心法，劉家豪提醒投資人，面對消息面所造成的短期市場震盪，應保持冷靜並避免過度持有現金，因為在波動市況中觀望，持有過多現金的隱形成本就是購買力下降。