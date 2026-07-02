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營收速報 - 晶豪科(3006)6月營收48.45億元年增率高達328.35％

鉅亨網新聞中心

晶豪科(3006-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣48.45億元，年增率328.35%，月增率8.48%。

今年1-6月累計營收為212.13億元，累計年增率242.62%。

最新價為218元，近5日股價下跌-13.59%，相關半導體業上漲3.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5777 張
  • 外資買賣超：-5486 張
  • 投信買賣超：+65 張
  • 自營商買賣超：-356 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 48.45億 328% 8%
26/5 44.67億 297% -4%
26/4 46.34億 349% 53%
26/3 30.26億 188% 44%
26/2 20.95億 128% -2%
26/1 21.46億 129% -1%

晶豪科(3006-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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