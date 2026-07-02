鉅亨研報 2026-07-02 13:54

一、主動式 ETF 崛起，0050 之外還有新選擇？

【ETF觀察】0050該升級了？00991A主動布局「未來版台灣50」，為何成為市場新焦點？(圖:shutterstock)

台股進入主動式 ETF 時代，愈來愈多投資人開始思考，除了長期持有 0050，是否還有機會透過更靈活的配置追求超額報酬。00991A 以「未來版台灣 50」為定位，不再只是被動追蹤市值排名，而是主動挖掘具備成長潛力的企業，試圖提前掌握下一批台灣大型企業的投資機會，也讓 00991A 成為近期市場討論焦點。

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二、00991A 如何挑選成分股？與 0050 差在哪？

相較於 0050 依循指數換股，00991A 採取主動選股策略，從台灣市值前 150 大企業中，布局具備晉升潛力的個股，同時搭配台積電、聯發科等核心權值股，兼顧大型龍頭與潛力黑馬。近期市場關注的不只是 00991A 成分股配置，更包括績效表現、產業布局，以及是否有機會在不同景氣循環中展現更高的投資彈性。

三、0050 搭配 00991A 會更有效率？背後策略值得留意

除了單獨投資外，不少投資人也開始研究 0050 與 00991A 的搭配方式，希望在穩健持有市值型 ETF 的同時，透過主動管理提高資產成長效率。不過，不同年齡、風險屬性與投資目標，適合的配置比例可能完全不同，而 00991A 真正與 0050 拉開差距的關鍵，也不只是在績效數字，而是背後的選股邏輯與操作策略。