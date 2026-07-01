〈房產〉太平洋房屋啟動AI數位戰略 引領台灣房仲智慧轉型

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-01 14:59

太平洋房屋第一階段初階種子教官圓滿結訓，通過總部嚴格考核者於正式獲頒初級教官聘任證書。_(圖：太平洋房屋提供)

掌握 AI 科技的關鍵轉型契機，太平洋房屋於 2026 年 4 月成立「AI 研究所」並開始 AI 房仲種子教官培育計畫，5 月 6 日正式啟動培訓課程，經總部嚴謹考核後，7 月 1 日進行初階種子教官授證儀式。成為台灣首家由內部培訓講師，用 AI 重新定義房仲工作模式的品牌，引領經紀人成為專業 AI 房產顧問。

根據太平洋房屋官方公告，此計畫首期培訓 20 名種子教官，目標覆蓋全台各區旗下直營和加盟店，將 AI 技術從概念層面全面落實至第一線作業，實質提升房仲服務效率與客戶體驗，此舉象徵台灣房仲產業正式進入 AI 智慧化運營階段。

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太平洋房屋董事長孫寶國與總經理徐福龍日前親臨 AI 房仲種子教官培訓的初階授證儀式，正式對外闡述品牌科技轉型的目標與方向。太平洋房屋董事長孫寶國表示，時代的改變不單是工具與技術的變革，唯有保持終身學習、擁抱變革的組織與個人，才不會被時代浪潮所淘汰。孫寶國強調，真正的產業領先不僅在於洞察世界趨勢，更在於人才培育的深度與廣度，太平洋房屋直營和加盟店全面升級，將從 20 位種子教官開始落地生根發芽。

太平洋房屋 AI 房仲種子教官培育計畫採取分為初階、中階、高階三層系統化課程架構，首期 20 名學員均經嚴格實戰資歷與論述能力篩選，具備深厚房仲第一線服務經驗與科技應用基礎。根據太平洋房屋官方說明，計畫中全面培育三大核心能力：其一為教學轉譯力，將複雜 AI 技術轉化為第一線經紀人易懂的實務操作指南；其二為實務應用力，提升開發、銷售與客戶服務的精準與效能；其三為帶動影響力，由個人 AI 協作能力擴散至全台灣的北、中、南、東各區域的團隊，推動全員升級。第一階段初階種子教官已圓滿結訓，通過嚴格考核者正式獲頒初級教官聘任證書。

太平洋房屋並宣布將於 2026 年 7 月下旬起開辦「AI 龍騰訓練營」，銜接 AI 房仲種子教官培育計畫首期結訓教官的培育成果，期許在深化更多 AI 實戰教學內容的同時，同步推動 AI 全面落地，實踐於全台各直營與加盟體系，協助全台經紀人轉型為專業的 AI 房產顧問。

太平洋房屋於 2026 年 4 月成立「AI 研究所」並開始 AI 房仲種子教官培育計畫，成為台灣首家由內部培訓講師，提升房仲服務效率與客戶體驗。 (圖：太平洋房屋提供)