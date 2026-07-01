鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-01 17:21

全台六都會區今 (1) 日公布 2026 年 6 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 8306 棟，月增 11.3%，且年增 1.2%，部分原因來自新屋交屋潮推進；2026 年 1-6 月全台六都建物交易 9 萬 7438 棟，爲史上同期次低，並較去年同期年減 2.8%。

六都6月建物交易棟數呈月增11%且年增1.2%，新北月增20%。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，6 月交易棟數台北市月增 4.4%，新北市月增 20%，桃園市較 5 月大增 35%，台中市月減 1.3%，台南市月增 14.5%，高雄市月減 4.6%。

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陳金萍表示，房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，6 月的建物買賣移轉棟數反映的是 5 月至 6 月初的市場表現，受惠於 AI 產業持續帶動出口成長，國內經濟基本面維持穩健，民眾購屋信心回穩；同時，台股表現強勁帶動財富效果，部分民眾選擇高檔獲利了結後，將部分資金轉向房地產，在通膨預期仍高的環境下，進一步支撐自住與置產需求。此外，部分都會區新屋交屋潮持續挹注，也成為推升建物買賣移轉棟數成長的助力，帶動六都 6 月移轉量較 5 月成長逾一成。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年農曆年後買氣的確在 3 月下旬央行理監事會議後出現回流，短期買氣小高峰出現在 5 月，6 月雖然央行理監事會議並未進一步鬆綁，但在股市大漲財富效益加持下，買氣維持相對穩定，只是短期內自用當道格局不變，房市仍維持盤整走勢。

曾敬德表示，移轉棟數開始出現連續月增，反映在央行第七波管制的最壞狀況已經過去，第一季央行微鬆綁買氣開始回流，不過現在市場自用當道，預料後面價量波動幅度應該仍是趨於緩和，等待後續資金還是政策是否有新的變化。

陳金萍進一步說，全台六大都會區，桃園市與新北市量增幅度都超過 2 成，分別較 5 月成長 35% 與 20%，表現最為亮眼，主要受惠於桃園市的桃園區、龜山區與蘆竹區有大量新屋交屋潮推升量能，較 5 月都有逾 150 棟以上的增長；而新北市則是三重區、新店區與三芝區較 5 月均增加超過百棟，推升建物買賣移轉棟數表現，且兩都會區 6 月的量能表現均創下今年以來單月最高量。

另與 2025 年 6 月相比，六都 6 月建物買賣移轉棟數較去年同期量增 1.2%，其中台北市年減 1.8%，新北市年增 12.2%，桃園市年增 1.3%，台中市年減 0.2%，台南市年減 18.9%，高雄市年增 3.2%。

陳金萍說明，進一步觀察今年 1-6 月 六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 9 萬 7438 棟，較去年同期年減 2.8%，爲史上同期次低，顯示今年房市交易熱度較去年同期略減，六大都會區增減互見，主要是新屋交屋量影響各都會區量能表現。其中台北市年增 2.8%，新北市年增 0.3%，桃園市年減 7.1%，台中市年減 11.2%，台南市年減 0.5%，高雄市年增 4.1%。

陳金萍指出，六大都會區今年上半年建物買賣移轉棟數雖僅年減 2.8%，且減幅收斂，但觀察歷年建物買賣移轉棟數發現，僅高於 2016 年的 8 萬 1743 棟，今年的交易量能創下自 1999 年有紀錄以來第二低量，顯示今年房市整體市況仍在低檔盤整。