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盤中速報 - 深證成指下跌-356.11點至15763.0604點，跌幅2.21%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:27，深證成指下跌356.11點（或2.21%），暫報15763.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.42%
  • 近 1 月：+5.08%
  • 近 3 月：+17.6%
  • 近 6 月：+19.18%
  • 今年以來：+19.18%

焦點個股


比亞迪概念概念領跌-8.33%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 7.03% ; 。

中芯國際概念概念領跌-6.32%。其中 江豐電子(300666-CN) 下跌 10.59% ; 雅克科技(002409-CN) 下跌 10% ; 北方華創(002371-CN) 下跌 9.29% 。


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TCL科技5.99-2.12%
江豐電子349.17-11.5%
雅克科技212.48-10.0%
北方華創841.82-10.0%

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