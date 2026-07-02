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盤中速報 - 深證成指下跌-483.12點至15636.0505點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日01:34，深證成指下跌483.12點（或3%），暫報15636.05點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.42%
  • 近 1 月：+5.08%
  • 近 3 月：+17.6%
  • 近 6 月：+19.18%
  • 今年以來：+19.18%

焦點個股


比亞迪概念概念領跌-6.70%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 6.54% ; 。

微信小程式概念領跌-3.10%。其中 實益達(002137-CN) 下跌 5.38% ; 東方國信(300166-CN) 下跌 3.65% ; 吳通控股(300292-CN) 下跌 1.76% 。


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相關行情

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TCL科技5.99-2.12%
實益達10.09-6.31%
東方國信17.85-5.56%
吳通控股4.95-2.94%

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