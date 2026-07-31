盤中速報 - 深證成指上漲531.62點至13817.4251點，漲幅4%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日09:48，深證成指上漲531.62點（或4%），暫報13817.43點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.93%
- 近 1 月：-18.02%
- 近 3 月：-12.06%
- 近 6 月：-6.48%
- 今年以來：-1.77%
焦點個股
PCB概念概念領漲+7.09%。其中 大族數控(301200-CN) 上漲 15.88% ; 奕東電子(301123-CN) 上漲 12.8% ; 銅冠銅箔(301217-CN) 上漲 11.43% 。
國家大基金持股概念領漲+6.51%。其中 長川科技(300604-CN) 上漲 13.37% ; 江波龍(301308-CN) 上漲 11.66% ; 國科微(300672-CN) 上漲 11.52% 。
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