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盤中速報 - 深證成指上漲531.62點至13817.4251點，漲幅4%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日09:48，深證成指上漲531.62點（或4%），暫報13817.43點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.93%
  • 近 1 月：-18.02%
  • 近 3 月：-12.06%
  • 近 6 月：-6.48%
  • 今年以來：-1.77%

焦點個股


PCB概念概念領漲+7.09%。其中 大族數控(301200-CN) 上漲 15.88% ; 奕東電子(301123-CN) 上漲 12.8% ; 銅冠銅箔(301217-CN) 上漲 11.43% 。

國家大基金持股概念領漲+6.51%。其中 長川科技(300604-CN) 上漲 13.37% ; 江波龍(301308-CN) 上漲 11.66% ; 國科微(300672-CN) 上漲 11.52% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指PCB概念國家大基金持股

相關行情

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大族數控251+18.7%
奕東電子61.43+13.8%
銅冠銅箔91.12+14.6%
長川科技280.04+14.1%
江波龍381.17+12.5%
國科微140.03+14.9%

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