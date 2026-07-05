鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-06 06:00

蘋果 iPhone 17 系列開賣迄今將滿一周年，銷量表現仍維持強勁動能。根據數碼博主「RD 觀測」曝光的最新通路數據，截至 6 月底 iPhone 17 系列在中國及主要市場累計銷量已達約 3630.44 萬支，上市第 26 週新增約 91.89 萬支，較第 25 週的 104.57 萬支略減但仍維持高水準走量，離 4000 萬大關僅差不足 370 萬支。

若後續維持當前節奏，預計 iPhone 17 未來 4 至 6 週內即可衝破 4000 萬支里程碑，續寫蘋果標準版旗艦最長熱銷紀錄。

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iPhone 17 系列長賣關鍵在於產品策略調整，標準版首度導入 120Hz ProMotion 螢幕、起步記憶體容量升至 256GB，同時延續「加量不加價」定價，使標準版與 Pro 版差距縮小，吸引大量 Android 高端用戶回流及舊機用戶換機。A19 晶片效能、iOS 生態黏著度及影像運算升級亦為支撐因素。

值得關注的是，外界普遍預期蘋果將於今年 9 月優先發布 iPhone 18 Pro／Pro Max 系列，標準版 iPhone 18 延至 2027 年春季亮相，形成錯峰發布新節奏，此舉將使 iPhone 17 系列的市場主力生命週期拉長至約 18 個月，超越 iPhone 4 保持的 15 個月紀錄，成為蘋果史上標準版旗艦最長在售週期。