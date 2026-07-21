鉅亨網編譯段智恆 2026-07-22 00:30

Apple Upgrade 預定 7 月 28 日推出，初期至少會在美國上線，適用於多數 iPhone、Mac、iPad 及 Apple Watch，消費者可透過蘋果實體零售門市或官方網站申請。蘋果將與金融科技公司 Klarna(KLAR-US) 合作，由後者提供方案所需資金。

‌



消息傳出後，Klarna(KLAR-US) 股價一度大漲 11% 至 20.78 美元，蘋果股價則大致持平。蘋果拒絕評論，Klarna 尚未回應。

Apple Upgrade 的運作方式類似訂閱服務。用戶可在租賃期間提前付清裝置款項、提早升級至新機，或在租期結束後保留產品，部分交易可能需要支付額外費用。用戶也可以像租車一樣，在合約到期後把裝置退還給蘋果。

iPhone 與 Apple Watch 的租期為 24 個月，Mac 及 iPad 則為 36 個月。申請者必須通過不影響信用評分的軟性信用查詢，才能取得使用資格。

新方案推出之際，蘋果因全產業記憶體短缺，數周前才把 Mac、iPad 及其他裝置售價調高數百美元。市場也普遍預期，蘋果 9 月發表新款 iPhone 時將再次調漲價格。蘋果計劃把 Apple Upgrade 宣傳為相較現有分期融資方案，每期付款金額更低的購機方式。

為替新服務讓路，蘋果將停止接受現有 iPhone Upgrade Program 及標準分期融資方案的新申請。與目前 iPhone Upgrade Program 不同，Apple Upgrade 並不包含 AppleCare 保固服務。

並非所有產品都能使用新方案，Apple Watch SE、入門款 iPad、iPhone 16 及 MacBook Neo 均被排除，企業與教育採購也不適用。