Q3出貨量頂多100萬支！郭明錤：iPhone折疊機擬重演iPhone X「同場發佈、較晚開賣」劇本

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-06 08:30

天風國際證券分析師郭明錤周日 (5 日) 晚間在 X 上發文指出，蘋果首款折疊 iPhone 預計於 2026 年下半年組裝出貨，數量約 700 萬至 800 萬支，其中第三季（3Q26）出貨僅 50 萬至 100 萬支、佔比約一成；對照同期 iPhone 18 Pro／Pro Max 預估出貨達 2000 萬至 2200 萬支，並符合 9 月新機開賣備貨水準。

Q3最多出貨100萬支！郭明錤：iPhone折疊機擬重演iPhone X「同場發佈、較晚開賣」劇本

郭明錤預估，折疊 iPhone 第三季低出貨量特徵與 2017 年 iPhone X 將高度雷同，極可能採「與 iPhone18 系列同場發表，但預購與開賣延至第四季」的策略。

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當年 iPhone X 因首度導入 OLED 全面屏與 Face ID 結構複雜，2017 第三季出貨量低於 100 萬支，雖然當年 9 月 12 日與 iPhone 8 系列同步發表，預購與開賣分別延至 10 月 27 日及 11 月 3 日。

郭明錤表示，折疊 iPhone 面臨鈦合金鉸鏈、超薄柔性面板貼合等高難度製程挑戰，初期產能爬坡受限，若蘋果沿用 iPhone X 模式可有效管理市場期待，並避免首賣缺貨亂象過度擴大。

郭明錤調查電信商與通路後指出，即便折疊 iPhone 傳聞售價高達 2300 至 2500 美元 (約新台幣 7.5 萬至 8 萬元)，需求熱度可望延續至年底，開放預購後恐迅速售罄，等候出貨時間拉長至 4 至 6 週以上，且黃牛溢價達官方售價 50% 至 100% 亦「不無可能」，但受制於單價偏高與製程良率，今年下半年出貨量僅約 iPhone X 同期 3000 萬支的四分之一。