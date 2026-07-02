鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-02 08:10

隨著 AI 應用成本急遽飆升，美國大數據分析公司 Palantir 執行長 Alex Karp 週三 (1 日) 對 OpenAI 及 Anthropic 等業者採行的「Token 計價模式」提出嚴厲批判，直言該模式已出現「大毛病」。

Karp 說道：「我並非要貶低他們，但這套模式絕對出了問題。美國企業界的普遍認知是：與其浪費時間在那裡刷 Token，不如放鬆休息。」

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「刷 Token」指的是企業為追求模型輸出長度而耗費大量運算資源，卻忽略實質效益。

隨著新一代 AI 模型比前代產品更加昂貴，企業正逐漸擺脫這種「tokenmaxxing」思維，也就是盡可能多地消耗 AI tokens，轉而追求具體的投報率。這促使許多公司開始採用成本極低的「開放權重模型」(open weight models)，或是轉向構建自家的高效專有工具，以降低對通用大模型的高度依賴。

Karp 指出，對那些對現有 AI 實驗室感到沮喪的企業執行長而言，擁有自主掌控權的開放模型是一個潛在的解決方案。

他說：「目前技術實力最強的玩家態度是：『我想要一個屬於我自己的東西，這是我的生意』。」

在此趨勢下，Palantir 本週稍早宣布擴大與輝達的合作，利用後者的 AI 工具為美國政府機構打造客製化模型。同時，其他地區的 AI 模型能力也正加速提升，引發業界對美國 AI 領先優勢可能縮小的擔憂。