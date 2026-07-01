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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為60.96元

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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.68元，其中最高估值4.22元，最低估值2.06元，預估目標價為60.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.22(4.33)5.015.433.52
最低值2.06(2.89)2.93.143.52
平均值3.61(3.7)4.224.693.52
中位數3.68(3.77)4.294.833.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值104.86億118.49億134.45億141.58億
最低值96.89億105.31億113.51億141.58億
平均值100.62億111.82億123.93億141.58億
中位數100.56億112.28億124.19億141.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.130.322.093.446.63
營業收入31.05億29.76億62.82億74.05億86.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSTCOM

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