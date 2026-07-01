鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為60.96元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.68元，其中最高估值4.22元，最低估值2.06元，預估目標價為60.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.22(4.33)
|5.01
|5.43
|3.52
|最低值
|2.06(2.89)
|2.9
|3.14
|3.52
|平均值
|3.61(3.7)
|4.22
|4.69
|3.52
|中位數
|3.68(3.77)
|4.29
|4.83
|3.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|104.86億
|118.49億
|134.45億
|141.58億
|最低值
|96.89億
|105.31億
|113.51億
|141.58億
|平均值
|100.62億
|111.82億
|123.93億
|141.58億
|中位數
|100.56億
|112.28億
|124.19億
|141.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.13
|0.32
|2.09
|3.44
|6.63
|營業收入
|31.05億
|29.76億
|62.82億
|74.05億
|86.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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