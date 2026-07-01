鉅亨速報 - Factset 最新調查：TeraWulf Inc(WULF-US)EPS預估下修至-1.44元，預估目標價為33.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對TeraWulf Inc(WULF-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.4元下修至-1.44元，其中最高估值-0.51元，最低估值-2.48元，預估目標價為33.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.51(-0.51)
|0.96
|0.26
|0.66
|最低值
|-2.48(-2.48)
|-0.78
|-0.72
|-0.67
|平均值
|-1.44(-1.39)
|0.01
|0.01
|0.25
|中位數
|-1.44(-1.4)
|-0.08
|0.17
|0.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.06億
|13.22億
|19.06億
|30.58億
|最低值
|2.01億
|7.72億
|10.35億
|16.78億
|平均值
|3.19億
|10.12億
|15.63億
|24.10億
|中位數
|3.41億
|10.33億
|15.92億
|24.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.13
|-0.82
|-0.35
|-0.21
|-1.66
|營業收入
|0.00
|1,503萬
|6,923萬
|1.40億
|1.68億
詳細資訊請看美股內頁：
TeraWulf Inc(WULF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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