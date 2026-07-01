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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至6.8元，預估目標價為133.53元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.96元下修至6.8元，其中最高估值7.87元，最低估值5.82元，預估目標價為133.53元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.87(7.87)9.1510.488.35
最低值5.82(5.82)6.286.848.35
平均值6.97(6.98)7.68.268.35
中位數6.8(6.96)7.48.078.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值123.62億126.43億132.65億122.43億
最低值114.74億115.52億115.92億121.92億
平均值119.93億122.23億124.77億122.18億
中位數120.77億122.99億125.98億122.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.491.772.112.350.71
營業收入146.26億133.93億134.76億131.56億120.31億

詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSKM

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