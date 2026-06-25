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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.22元下修至4.11元，其中最高估值4.52元，最低估值3.33元，預估目標價為74.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.52(4.52)
|5.29
|6.13
|最低值
|3.33(3.44)
|3.54
|4.87
|平均值
|4.02(4.11)
|4.65
|5.35
|中位數
|4.11(4.22)
|4.82
|5.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|106.53億
|123.51億
|139.39億
|最低值
|99.51億
|109.61億
|118.64億
|平均值
|103.67億
|116.40億
|130.88億
|中位數
|103.79億
|116.75億
|131.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.13
|0.32
|2.09
|3.44
|6.63
|營業收入
|31.05億
|29.76億
|62.82億
|74.05億
|86.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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