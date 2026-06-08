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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為77.07元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.18元上修至4.25元，其中最高估值4.52元，最低估值3.44元，預估目標價為77.07元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.52(4.52)5.296.13
最低值3.44(3.33)3.864.87
平均值4.13(4.04)4.765.44
中位數4.25(4.18)4.985.61

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值106.53億123.51億140.69億
最低值102.13億111.97億127.37億
平均值104.74億118.55億134.19億
中位數104.74億118.49億135.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.130.322.093.446.63
營業收入31.05億29.76億62.82億74.05億86.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTCOM

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