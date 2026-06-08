鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為77.07元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.18元上修至4.25元，其中最高估值4.52元，最低估值3.44元，預估目標價為77.07元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.52(4.52)
|5.29
|6.13
|最低值
|3.44(3.33)
|3.86
|4.87
|平均值
|4.13(4.04)
|4.76
|5.44
|中位數
|4.25(4.18)
|4.98
|5.61
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|106.53億
|123.51億
|140.69億
|最低值
|102.13億
|111.97億
|127.37億
|平均值
|104.74億
|118.55億
|134.19億
|中位數
|104.74億
|118.49億
|135.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.13
|0.32
|2.09
|3.44
|6.63
|營業收入
|31.05億
|29.76億
|62.82億
|74.05億
|86.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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