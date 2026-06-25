鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至0.04元，預估目標價為16.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0元上修至0.04元，其中最高估值0.86元，最低估值-0.69元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.86(0.86)
|3.61
|4.09
|4.81
|最低值
|-0.69(-0.69)
|1.08
|2.39
|3.16
|平均值
|0.07(0.04)
|2.3
|3.12
|3.92
|中位數
|0.04
|2.35
|3
|3.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|636.05億
|669.47億
|707.26億
|741.51億
|最低值
|608.73億
|624.56億
|667.53億
|696.44億
|平均值
|623.93億
|649.58億
|684.17億
|720.38億
|中位數
|624.20億
|647.16億
|682.32億
|723.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|0.17
|營業收入
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
|546.33億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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