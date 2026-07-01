俄聯邦儲蓄銀行CEO：俄羅斯民眾最關心戰爭何時結束

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-01 21:38

據俄羅斯《國際文傳電訊社》30 日（周二）報導，俄羅斯最大國有商業銀行聯邦儲蓄銀行召開了一年一度的股東大會，執行長赫爾曼 · 格列夫表示，他認為俄羅斯民眾最關心是如何儘快結束軍事特別行動。

俄羅斯民眾最關心戰爭何時結束。（圖：Shutterstock）

在被問及「本人最關切什麼事」時，他說：「我認為所有人關心的都是同一件事。除了（希望）儘快結束軍事行動之外，沒有人還有別的（更急切的）擔憂。這一點顯而易見。」

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他同時表示，俄羅斯經濟已經出現「過度降溫」，應當下調基準利率。「我的觀點是，在當前這種極端高利率、實際利率極高的環境下，經濟無法長期維持。」

格列夫指出，俄羅斯目前物價上漲主要由大量「非市場環境下產生的一次性因素」驅動，包括能源領域的問題。

他提到俄羅斯外延式經濟增長潛力已經耗盡，導致「產能利用率已接近極限」。他認為必須引入新技術，包括人工智慧（AI）。