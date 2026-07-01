鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-01 19:20

美國川普政府預計周三 (1 日) 正式宣布不延長《美國—墨西哥—加拿大協定》(USMCA)，此舉將正式啟動為期 10 年的倒計時，預告這個擁有 32 年歷史 (含前身 NAFTA) 的北美自由貿易區可能於 2036 年 7 月 1 日走入歷史。

川普政府料啟動10年倒計時 《美墨加協定》面臨終止壓力(圖:shutterstock)

根據協定內部的「日落條款」，三國在協定生效滿 6 年後必須進行審核。雖然墨西哥總統辛鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 與加拿大官員勒布朗 (Dominic LeBlanc) 均表示已簽署信函，呼籲將協定再延長 16 年，但美方的拒絕意味著協定將進入每年一次的審查程序。若三方始終無法達成續簽共識，協定將在 10 年後失效。

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川普對該協定的態度發生了劇烈轉變。他曾在第一任期內稱其為「最公平、最平衡」的貿易協定，但現在則頻繁批評對墨、對加的貿易逆差問題，並在社群媒體上指責加拿大在農業貿易上「欺詐」美國農民。

此外，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 正推動大幅修改規則，包括提高汽車製造中的美國本土零組件比例，以及採取嚴厲措施阻止中國商品藉由美墨加協定規避關稅。

USMCA 目前支撐著每年約 1.9 兆至 2 兆美元的三邊貿易額，涵蓋汽車、鋼鐵、農產品及數位服務等多個領域

。以海鮮產業為例，加拿大是美國最大的海鮮貿易夥伴，2025 年雙邊貿易額高達數十億美元。美國多個農業與工業團體已組成聯盟，警告不續簽將嚴重破壞供應鏈穩定並打擊投資信心。