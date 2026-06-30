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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至9.53元，預估目標價為75.50元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.85元下修至9.53元，其中最高估值11.8元，最低估值6.5元，預估目標價為75.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.8(11.8)10.511.39
最低值6.5(6.5)4.64.6
平均值9.33(9.49)7.387.18
中位數9.53(9.85)6.956.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值383.83億390.00億342.43億
最低值306.45億301.00億293.46億
平均值344.05億328.80億322.15億
中位數337.70億321.87億324.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS16.7511.816.464.15-2.34
營業收入461.53億503.79億409.19億403.23億301.53億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLYB

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