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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至3.91元，預估目標價為122.50元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.71元上修至3.91元，其中最高估值6.8元，最低估值1.05元，預估目標價為122.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.8(6.8)6.77.2
最低值1.05(0.42)2.32.32
平均值4.09(3.73)4.124.7
中位數3.91(3.71)3.854.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值132.02億135.43億140.13億
最低值103.67億108.95億112.68億
平均值119.09億122.97億127.46億
中位數120.06億122.57億127.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.5817.343.704.64-11.70
營業收入117.78億157.94億125.48億121.42億111.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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