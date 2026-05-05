鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至3.91元，預估目標價為122.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.71元上修至3.91元，其中最高估值6.8元，最低估值1.05元，預估目標價為122.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.8(6.8)
|6.7
|7.2
|最低值
|1.05(0.42)
|2.3
|2.32
|平均值
|4.09(3.73)
|4.12
|4.7
|中位數
|3.91(3.71)
|3.85
|4.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|132.02億
|135.43億
|140.13億
|最低值
|103.67億
|108.95億
|112.68億
|平均值
|119.09億
|122.97億
|127.46億
|中位數
|120.06億
|122.57億
|127.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|-11.70
|營業收入
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
|111.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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