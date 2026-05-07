鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至3.71元，預估目標價為119.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.93元下修至3.71元，其中最高估值6.45元，最低估值1.18元，預估目標價為119.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.45(6.45)5.25.46
最低值1.18(2.25)2.161.63
平均值3.88(4.16)3.914.17
中位數3.71(3.93)4.064.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值125.96億129.11億134.98億
最低值111.38億113.55億117.87億
平均值120.54億122.16億126.73億
中位數121.62億121.95億126.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.5817.343.704.64-11.70
營業收入117.78億157.94億125.48億121.42億111.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWLK

相關行情

台股首頁我要存股
Westlake Corporation99.24-0.68%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty