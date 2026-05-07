鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至3.71元，預估目標價為119.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.93元下修至3.71元，其中最高估值6.45元，最低估值1.18元，預估目標價為119.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.45(6.45)
|5.2
|5.46
|最低值
|1.18(2.25)
|2.16
|1.63
|平均值
|3.88(4.16)
|3.91
|4.17
|中位數
|3.71(3.93)
|4.06
|4.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|125.96億
|129.11億
|134.98億
|最低值
|111.38億
|113.55億
|117.87億
|平均值
|120.54億
|122.16億
|126.73億
|中位數
|121.62億
|121.95億
|126.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|-11.70
|營業收入
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
|111.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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