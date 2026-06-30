鉅亨速報 - Factset 最新調查：Forgent Power Solutions, Inc. Class AFPS-US的目標價調降至58元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Forgent Power Solutions, Inc. Class A(FPS-US)提出目標價估值：中位數由60元下修至58元，調降幅度3.33%。其中最高估值73元，最低估值51元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Forgent Power Solutions, Inc. Class A評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Forgent Power Solutions, Inc. Class A今(30日)收盤價為54.99元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌0.43%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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