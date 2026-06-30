鉅亨網編輯林羿君 2026-06-30 09:45

日元 / 美元 (JPYUSD) 匯率跌至 1986 年以來最低水準，創下近 40 年新低，這一里程碑勢必引發日本政府高度警戒，也讓市場交易員密切關注當局是否將再度進場干預匯市。

利差死結難解！日元創近40年新低 下個目標價直逼165。(圖:shutterstock)

紐約交易時段，日元一度貶值 0.2%，觸及 1 美元兌 161.98 日元，跌破 2024 年 7 月日本政府前次護盤時所觸及的 161.95 關卡。

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上一次日元處於這一價位時，走勢與如今截然相反。當時日元正處於美國主導簽訂匯率協議後、長達數年的升值行情中段。彼時，日本資產泡沫仍在形成，蘇聯仍在處理車諾比核災善後，而《捍衛戰士》（Top Gun）才剛將湯姆克魯斯推向好萊塢巨星之列。

然而，進口成本也隨之攀升，尤其是以美元計價的石油與天然氣進口支出。由此帶來的通膨正加重民眾負擔，從食品到電費全面上漲，也可能削弱首相高市早苗政府的支持度。

儘管日本銀行（央行）已於 2024 年結束負利率政策，市場原本期待日元因此走強，但日元貶勢仍未停止。

Monex 外匯交易員 Andrew Hazlett 表示，如果日元未能迅速修正，「日本政府距離干預匯市已不遠」。不過，他也指出，若不解決日美利差問題，干預「終究只是暫時性的措施」。

利差仍是主因 干預恐難扭轉長期貶勢

日本銀行於 6 月 16 日將政策利率上調至 1%，創 1995 年以來最高水準，但市場反應有限，因交易員普遍預期聯準會將維持鷹派立場。此外，日本政府預計在經濟政策方針中呼籲實施「適當」的貨幣政策管理，外界認為此舉意在避免央行進一步升息。

即便如此，日元仍持續走弱。此前，在日元首次跌破 160 關卡後，日本政府於 4 月 28 日至 5 月 27 日期間投入創紀錄的 11.73 兆日元（約 725 億美元）干預匯市。根據日本財務省外匯存底資料，這波護盤資金可能部分來自出售包括美國公債在內的海外有價證券。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）外匯策略主管 Shaun Osborne 表示，在日元周一跌破關鍵價位後，「毫無疑問，日本銀行正密切關注市場動向」。

這筆龐大的干預金額，不僅反映日本對匯率穩定的高度重視，也凸顯在每日交易規模高達 9.5 兆美元的全球外匯市場中，政府逆勢干預所面臨的巨大挑戰。

日本財務大臣片山皋月於 6 月 19 日再次表示，當局已準備好採取「大膽行動」，抑制外匯市場過度投機行為。她並透露，在與美國財政部長貝森特會晤後，美日雙方在匯率政策上的立場愈發一致，若有必要，將採取「果斷措施」因應匯市波動。

日本曾於 2022 年、也是自 1998 年以來首次進場支撐日元，2024 年也再度出手干預，但都僅短暫扭轉跌勢，日元隨後仍恢復貶值趨勢。最近一輪始於 4 月 30 日的干預行動中，日本當局更數度進場買進日元。

野村證券首席外匯策略師後藤雄二郎在報告中提到，市場目前的焦點在於日本當局下一步是採取實際干預，或是加強口頭警告。

花旗集團宏觀策略團隊則已結束今年 5 月建立的日元多頭建議，原因是日本財務省始終未釋出足夠明確的干預訊號，以支撐疲弱的日元。

日元走貶成雙面刃 車廠獲利大進補

不過，在日本努力阻止日元續貶之際，疲弱匯率也可能為汽車產業帶來龐大利益。預估今年日本車廠可望因此增加約 58 億美元獲利。豐田汽車估計，日元每貶值 1 日元，營業利益可增加約 500 億日元，意味著若日元持續走弱，公司獲利將明顯受惠。

分析師對於日元長期貶值的原因及是否能夠扭轉仍存在分歧。市場普遍認為，日美利差無論是目前水準或未來預期，仍是主要因素。日本長期維持低利率，使投資人傾向賣出日元、轉向配置海外資產。

此外，日本人口老化與人口萎縮等結構性問題，也削弱經濟成長前景，並推升龐大公共債務，使市場普遍認為，日本央行未來大幅升息的空間有限。