鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-06-30 16:50

香港股市三大指數周二 (30 日) 漲跌互見，恒生指數(HSI) 收黑 0.63% 至 22881.02 點，再度失守 23000 點大關，恒生科技指數 (HSTECH) 相對抗跌，收高 1.8% 至 4472.23 點，國企指數則收低 0.62% 至 7558.6 點。

盤面上，今日創新藥族群在昨日大漲後回調走弱，消費、貴金屬、油氣股等族群跌幅亦居前，中國旺旺收跌 12.85%，中石油跌超 3%

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上漲族群方面，光通訊、半導體族群強勢領漲大盤，長光辰芯漲超 21%，嘀嗒出行收漲 88.19%，海光芯正收漲 16.24%，勝宏科技漲超 7%，長飛光纖光纜收漲 6.68%，中芯國際收漲 5.42%，華虹宏力漲超 5%，優必選收漲 7.48%，百度集團漲超 5%。

4 檔新股今日上市，江西生物跌超 12%、真健康醫療 - B 漲超 216%、鱘龍科技漲超 50%、來福諧波跌超 14%。

消息面上，中國移動上周五 (26 日) 展開 2026 年至 2027 年 G.654 光纜產品 (高鐵用) 集採工程正式開標。公告披露，本次採購規模達 64.94 萬芯公里，最高投標限價人民幣 2.06 億元。另據外媒報導，馬斯克已獲得美國聯邦貿易委員會批准收購 Mesh Optical Technologies。該公司專注於資料中心光通訊技術的研發，核心產品為光收發器，利用光訊號在資料中心之間傳輸和接收資訊。

此外，全球記憶體龍頭三星、SK 海力士周一 (29 日) 公布打算投資高達 800 兆韓元進行晶片產能建設項目，兩家企業將各自新建 2 座專業晶片工廠，大幅加碼全球高階晶片產能佈局。市場普遍認為，需求旺盛下半導體材料景氣有望加速，國產化空間廣闊。記憶體、晶圓擴產可望加速半導體材料國產化進程，重量級企業可望充分受益於國產化與需求成長。

今日也是 2026 年上半年最後交易日。從上半年市場表現來看，三大指數全線收跌，恒科指數跌近 20%，恒指跌超 10%，國企跌逾 15%。半導體類股領漲，年初至今漲近 125%，「全球大模型第一股」智譜大漲超 1700%，問鼎上半年「股王」。