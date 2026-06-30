鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-30 11:40

港股 AI 應用類股今 (30) 日持續走強，智譜漲超 10%，知行科技漲超 5%，地平線機器人、文遠知行等跟漲，嘀嗒出行更狂漲逾 90%，市值逾 24 億港元，主要因為同程旅行宣布將以超 14 億港元收購嘀嗒出行，按股份要約價 1.3875 港元計算，總價為 14.24 億港元 。

自駕領域迎全球法規落地！嘀嗒出行早盤飆逾90% 文遠知行、知行科技等股集體跟漲(圖:shutterstock)

消息面上，由中國、歐盟等多國制定的聯合國自駕系統全球技術法規正式獲批發布，加上百度蘿蔔快跑在全球 Robotaxi 綜合實力榜單中排名第一，且小馬智行與新加坡康福德高集團的自駕出行服務已全面開放預約。

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東吳證券出具最新研究報告指出，全球統一法規的落實將大幅降低自駕商業化門檻，為 Robotaxi 規模化營運掃清障礙。百度、小馬智行、文遠知行等技術領導企業在 B 端場景的先發優勢，將直接轉化為營收及利潤成長，市場現應繼續堅定看好 L4 RoboTaxi 主線，B 端軟體標的強於 C 端硬體標的。