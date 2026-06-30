鉅亨網新聞中心 2026-06-30 14:21

韓國總統李在明周三 (29 日) 首爾青瓦台召集三星電子會長李在鎔、SK 集團會長崔泰源召開聯合記者會，宣布落實韓國歷史上規模最大的產業投資計劃。這項龐大的計劃不僅代表著企業的擴張，更是一場國家級的命運下注。李在明在發表會上直言，這些超級工程的成敗，將直接決定韓國未來 20 到 30 年的國運。

這場被外界視為「世紀豪賭」的計劃，其資金規模堪稱空前。三星電子與 SK 海力士將聯手投入高達 800 兆韓元（約 5,200 億美元），在韓國西南部興建四座先進的記憶體晶片工廠。

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與此同時，SK 集團、GS 集團和 Naver 等巨頭也將另外注資 550 兆韓元興建三座人工智慧（AI）資料中心，預計到 2035 年其電力容量將擴大至 18.4GW。

十倍於美版晶片法案的超級投資

若將各方投資與企業自身的長期藍圖加總，整體投資規模將逼近 1.2 兆美元。對比美國旨在重振本土製造業的《晶片與科學法案》，其直接補貼金額約為 520 億美元，而韓國僅在西南部的單項半導體計劃就高達 5,200 億美元，整整是美國法案的十倍。

這是一份將半導體產能、電網容量、數據中心選址與機器人產業通盤考慮的系統化工業政策，展現了韓國政府主導硬體底層話語權的強烈野心。

重塑 AI 時代硬體底層

在這次的政策藍圖中，韓國政府不再將半導體視為單一的電子零件，而是將其與「物理 AI」及「AI 資料中心」並列，定義為推動國家大躍進的「三角支柱」。

過去全球 AI 競賽多聚焦於軟體模型與參數的競爭，但隨著應用落實，算力與頻寬的硬體底層成了關鍵瓶頸。

AI 系統每一次運算，背後都需要龐大的晶片做矩陣運算，以及高效能記憶體進行數據搬運。韓國的政策設計正基於這個清醒的判斷：模型層的競爭，終將回歸硬體層的實力對決。

這項系統化政策還隱藏著一條延伸鏈條，即計劃每年生產超過 1,000 台 AI 機器人，並結合邊緣 AI 晶片與先進國防半導體的研發。

半導體正從傳統的消費電子配件，蛻變為機器人與國防系統的核心心臟，韓國試圖藉此重新定義整條全球 AI 產業鏈。

政治版圖南移與地方資源的現實角力

然而，這場歷史性投資的選址也引發了激烈的政治爭議。相較於繼續在傳統半導體重鎮龍仁市加碼，政府此次選擇將所有項目押在過去長期被忽視的西南湖南地區（光州與全羅南道合併的特別市）。

官方給出的理由是湖南地區具備充足的電力、豐富的水資源、再生能源優勢以及低廉的土地成本，且當地已有封測產業基礎。

但在反對黨眼中，這無疑是一場政治干預。由於湖南地區是執政黨傳統的自由派票倉，最大在野黨「國民力量黨」強烈批評政府強行撮合三星與 SK 海力士這兩家競爭對手落腳該地，是惡劣的政治分贓。

對此，執政黨則反擊此說法抹殺了企業應對全球競爭的生存策略。除了政治口水，龍仁市政府也公開表達了擔憂，害怕西南項目會分流原本高達 960 兆韓元的龍仁先進系統半導體集群資源。

此外，地方政府承諾為配套基礎設施籌措的 5 兆至 20 兆韓元資金，對地方財政而言也是巨大的考驗。

三星補課與 SK 海力士的守成戰

回到企業層面，這場世紀發布會背後，折射出三星電子與 SK 海力士不對等的處境。

在 AI 記憶體（HBM）賽道上，SK 海力士憑藉著與輝達（Nvidia）穩固的供應合作，在利潤極高的 HBM4 賽道上奪得先機。2025 年 SK 海力士的營業利潤首次超越三星電子，並於 2026 年 6 月在市值上完成歷史性反超。

面對被對手拉開的差距，三星在這次國家計劃中顯得尤為積極，砸下巨資的背後是一場不容有失的「補課式豪賭」，力圖在下一代記憶體技術上奪回主導權。

然而，資本市場對此卻顯得十分冷靜與謹慎，在發布會當天，三星電子與 SK 海力士的股價雙雙出現下跌，顯示投資人對於天量資本支出能否帶來同等回報仍存有疑慮。

政策延續性備受考驗

這場由韓國政府與科技巨頭發起的 AI 軍備競賽，其代價已經開始悄然傳導至全球市場。

由於三大半導體廠商紛紛將產能轉向 HBM 與 DDR5，導致常規 DRAM 晶圓產能被主動放棄。TrendForce 預測常規 DRAM 合約價將迎來暴漲，消費級 DDR5 記憶體的價格在短短半年內已飆升數倍，就連夕陽產品 DDR4 也同步上漲。

這股漲價潮已蔓延至終端消費市場，蘋果公司日前宣布全線產品漲價，聯想與惠普等 PC 大廠也紛紛透露，記憶體採購成本在物料清單中的佔比大幅攀升。全球消費者在不知不覺中，正為這場 AI 算力的國運戰買單。

除了市場風險外，這場長達 10 至 20 年的投資藍圖，最致命的隱憂在於政策的連續性。

韓國總統任期僅為五年，而項目的早期量產也需要 7 到 12 年。歷史上韓國曾於 2019 年提出系統半導體願景戰略，最終卻未能實現奪取全球 10% 代工市場份額的目標。