鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-30 09:30

《Yahoo Finance》報導，不要期待大型科技公司執行長為了安撫對龐大資本支出感到憂心的股東，而縮減積極的投資計畫。

這是一場軍備競賽！分析師：科技巨頭不會因股價下跌削減AI支出(圖：Shutterstock)

Wedbush 科技分析師 Dan Ives 表示，「我的看法是，這是一場軍備競賽。如果有任何一家縮減支出，其他競爭對手只會因此取得領先。現在比的是運算能力、資本支出，以及建立合作夥伴關係。」

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他接著談到，「我理解市場對股價表現的擔憂，也知道股價最終會影響什麼。但現階段，他們無法縮減支出。因為放眼目前的 AI 革命，我認為未來 6、9 到 12 個月將進入 AI 商業化階段。」

高盛預估，四大超大規模雲端服務供應商——Meta(META-US)、微軟 (Microsoft)(MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet(GOOGL-US)——在 2025 至 2030 會計年度的資本支出合計將達 5.3 兆美元。在第一季財報季開始前，高盛對這四家公司的預估僅為 4.5 兆美元。

高盛的基準情境預估顯示，2026 至 2031 年整體資本支出將達 7.6 兆美元，主要投入於運算能力、資料中心及電力設施。

Google、亞馬遜、微軟與 Meta 計劃於 2026 年合計投入 7,250 億美元的資本支出，較 2025 年創紀錄的 4,100 億美元大幅增加 77%。

如此大手筆的投資，也讓「科技七巨頭」股價承壓。自 5 月中旬見高點以來，七巨頭整體股價已下跌超過 13%，且每一家公司的股價都較各自的 52 周高點回落超過雙位數百分比。

在 2026 年剩餘時間內，科技公司執行長似乎決心持續推動兩件事：首先，透過 AI 提升生產力，大規模裁員。其次，即使意味著股價可能進一步下跌，仍將毫不手軟地持續投入 AI 基礎建設。

不過，也有部分華爾街人士認為，隨著股價持續下跌，科技巨頭終究會開始調整投資策略。