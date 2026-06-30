鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-30 11:30

《Yahoo Finance》報導，美股第二季財報季即將到來，市場對企業的期待已被推升至極高水準——甚至可能高得過頭。

華爾街對第二季財報寄予厚望，市場預期恐高得過頭(圖：Shutterstock)

在第一季財報表現強勁之後，分析師進一步調高了第二季的預期。根據高盛策略師 Ben Snider，目前市場預估標普 500 指數企業第二季每股盈餘 (EPS) 將年增 22%，這也是自 2021 年以來，財報季開始前最高的獲利成長預估。

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回顧第一季財報季開始前，分析師原本預估標普 500 企業每股盈餘將年增 12%，最終實際成長率達 27%，比市場預期高出 15 個百分點。

Snider 指出，由於本季市場已經設定了相當高的門檻，即使企業再次交出亮眼成績，最終獲利超越市場預期的幅度，可能也難以重現第一季的大幅驚喜。

目前企業同時面臨多項挑戰，也意味著市場對獲利的預估可能略顯樂觀。

投資人首先將密切關注大型科技公司，例如微軟 (MSFT-US) 與 Meta(META-US)，是否能展現 AI 帶來的實質營收，以證明其投入數十億美元建設 AI 基礎設施的龐大資本支出有回報。

華爾街也將高度關注企業獲利率是否具韌性，觀察企業如何消化因伊朗戰爭導致原物料成本上升所帶來的壓力。

此外，市場也會仔細檢視企業發布的財測，尋找「K 型消費分化」是否持續擴大的跡象。這代表消費者支出正逐漸轉向價格較低的自有品牌 (Private Label) 商品，而非價格較高的高級品牌產品。

Snider 表示，「穩健的整體經濟環境，加上持續升溫的 AI 投資熱潮，應能支撐企業再次交出強勁的財報表現，即使分析師已設定相當高的預期門檻。」