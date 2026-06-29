鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-30 04:47

美國總統川普表示，美伊將於週二 (30 日) 在卡達杜哈 (Doha) 舉行新一輪會談，但伊朗外交部隨即否認，強調「未來幾天不會與美國在任何層級舉行談判」，雙方說法明顯矛盾，也讓原本因荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 緊張局勢而停滯的外交進程再添變數。

伊朗打臉川普！美伊不會有任何層級會談 杜哈談判前景蒙陰影 (圖：shutterstock)

美伊各說各話 荷姆茲局勢再添變數

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川普週一透過 Truth Social 表示，「伊朗已要求舉行會談，會談將於明天在杜哈舉行。」白宮官員透露，美國中東特使魏科夫 (Steve Witkoff) 及川普女婿庫許納 (Jared Kushner) 已啟程前往卡達，準備與斡旋方展開接觸。

不過，伊朗外交部發言人隨後駁斥相關消息，表示未來幾天不會與美方舉行任何層級談判。

伊朗媒體《Fars》也報導，在伊朗提出的條件獲得滿足之前，不會與美國展開任何核議題談判。另有消息指出，伊朗代表團雖將前往卡達，但並非與美國直接會談。

根據《彭博》及 Axios 引述美國官員報導，美方代表團預計與卡達及巴基斯坦等斡旋方會面，但截至目前，德黑蘭仍未證實是否派遣代表出席杜哈會談，伊朗是否參與談判仍存在高度不確定性。

市場同時持續關注荷姆茲海峽情勢。卡達交通部週一宣布，基於區域安全考量，暫停境內大部分海上活動，包括休閒船舶、漁船、水上摩托車及其他船隻航行，但未說明具體原因。卡達日前證實，一名卡達公民因區域軍事行動造成的彈片擊中船舶而身亡。

另一方面，近期兩艘商船遭襲後，荷姆茲海峽商業航運仍維持低於正常水準。《彭博》引述航運追蹤資料指出，週末期間僅有少數船舶公開航經荷姆茲海峽。

伊朗外交部長阿拉格奇 (Abbas Araghchi) 警告，若美國持續介入荷姆茲海峽相關安排，或試圖建立不同於伊朗現行機制的新安排，只會使局勢更加複雜，延後荷姆茲海峽重新開放，並進一步升高區域緊張情勢。