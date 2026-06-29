鉅亨網編輯林羿君 2026-06-30 06:10

別甩鍋美光！《巴隆》：蘋果微軟真正的麻煩不是記憶體。(圖:shutterstock)

蘋果上周表示將調漲 MacBook 與 iPad 售價，股價因此創下一年多來最大單日跌幅；微軟也宣布調高 Xbox 遊戲主機價格。兩家公司都將原因歸咎於記憶體成本飆升，而這些宣布的時機也相當巧妙，正好緊接在美光科技 (MU-US) 公布亮眼財報之後。

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還有什麼比這更能向記憶體晶片廠施壓、要求其抑制漲價幅度？考量到美光高達 85% 的毛利率，雙方或許確實仍有議價空間。

《巴隆》解析稱，沒有人逼迫科技公司投入這場昂貴的人工智慧競賽。在記憶體晶片成為 AI 投資新寵之前，市場追逐的是輝達 (NVDA-US) 的 AI 處理器。等到記憶體問題緩解後，下一個瓶頸還會出現，可能是電源管理晶片，也可能是散熱零組件。

與此同時，根據美國個人消費支出（PCE）物價指數，整體通膨率仍高於 4%，而 AI 投資熱潮也正在推升通膨壓力，甚至可能迫使聯準會採取進一步行動。

事實上，自 ChatGPT 問世近 4 年以來，AI 商業模式依然充滿不確定性。AI 技術的實用性已無庸置疑，但市場對預計高達 6,500 億美元、且明年可能擴大至 1.1 兆美元的資本支出，究竟能帶來多少回報，仍缺乏明確答案。

《紐約時報》日前報導，OpenAI 可能將首次公開募股（IPO）延後至 2027 年，更凸顯投資人對大規模 AI 支出的熱情正在降溫。