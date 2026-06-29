〈房產〉「內湖康樂街136巷公辦都更案」今簽約 暐傑建設將投入22億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-29 18:58

台北市危險建築物 575 專案計畫第一案的「內湖康樂街 136 巷公辦都更案」今（29）日正式簽約，由市長蔣萬安及副市長張溫德、招商最優申請人暐傑建設董事長辜耀興等人共同出席，預計投入約 22 億元，更新後規劃興建 1 棟 21 層 RC 構造住宅大樓，預計在 2033 年完工。

「內湖康樂街136巷公辦都更案」今簽約 ，暐傑建設將投入22億元改建。(圖：台北市都更處提供)

台北市長蔣萬安指出，「內湖康樂街 136 巷公辦都更案」為市府公告列管須拆除重建的海砂屋，具更新急迫性，自 2024 年受理申請以來，市府團隊積極協助方案評估及相關整合作業，協助評估防災型容積獎勵，爭取容積獎勵達 100%，展現市府推動危險建築更新的決心。

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台北市「內湖康樂街 136 巷公辦都更案」更獲得住戶 100% 支持，充分展現社區高度共識與凝聚力。

台北市「內湖康樂街 136 巷公辦都更案」案位置緊鄰東湖國中及五分埤生態濕地，車程 5 分鐘內可達捷運東湖站與內湖國小，生活機能完善。更新後規劃興建 1 棟 21 層 RC 構造住宅大樓，並導入綠建築銀級、智慧建築銀級、耐震標章及建築能效 1plus 標準，針對結構安全、耐候減碳、都市減災及環境友善等面向加強整體規劃設計，預計 2033 年完工。