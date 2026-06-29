上半年商用不動產交易衝抵1591億元追平去年全年 日月光出手最猛
鉅亨網記者張欽發 台北
AI 帶動台灣科技業接續前一季的強勁擴廠動能，2026 年第二季商用不動產交易金額仍維持在高水位。商仲第一太平戴維斯統計，第二季大型商用不動產成交金額（單筆 3 億元以上）達 561 億元，累計上半年交易金額達 1591 億元，追平去年全年規模。
其中，日月光投控 (3711-TW) 集團單季購置金額達到 290 億元。經濟成長高度集中於 AI 相關產業，連帶影響大型商用不動產的買氣集中在科學園區廠房。
但是土地市場自去年第二季以來交易量明顯降溫，已連續五季呈現負成長，第二季交易金額僅達 232 億元，合計上半年交易金額為 803 億元，較去年同期減少約 25%。
第一太平戴維斯統計，第二季廠房交易依然為最大宗，交易金額為 452 億元，占單季交易比重達 80%，累計上半年交易金額達 1303 億元，已接近去年全年廠房交易規模的 2 倍，買氣強勁，其中逾 90% 由半導體業購入作為自用。
第一太平戴維斯董事長黃瑞楠指出，國際政經情勢逐步明朗，第一季末的美伊戰爭，對於市場信心的衝擊逐步消散，同時 AI 產業蓬勃發展，暫時未見減速跡象，台灣半導體的優勢將持續推升廠房需求，預期下半年商用不動產市場依舊維持自用當道的態勢。
而值得進一步觀察的是半導體相關產業蓬勃發展所帶動的磁吸效應，不僅在科技業人才方面，熱門科學園區廠房的釋出機會也往少屬指標大廠靠攏，這可能會帶動新一波廠商在人才及擴廠的雙重考量下，往中南部遷移擴廠的風潮。在投資市場方面，由於股市表現亮眼，進一步削弱不動產投資意願，投資型買方動能將持續位於低檔。
第一太平戴維斯指出，日月光投控集團包辦 2026 年第二季前 4 大交易，是本季最積極的買家，包括日月光半導體以 148.5 億元購置群創 (3481-TW) 南科台南園區五廠，矽品精密也於同園區分別斥資 64.8 億元及 43.2 億元購入精金 (3049-TW) 及瀚宇彩晶 (6116-TW) 廠房，另以 28 億購置竹南科學園區廠房，統計日月光投控集團單季購置金額達到 290 億元。經濟成長高度集中於 AI 相關產業，連帶影響大型商用不動產的買氣集中在科學園區廠房。
辦公室及廠辦分別排名第二與第三，交易金額分別為 57.5 億元及 38.7 億元，買氣持平，並未有明顯變動。第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，辦公室與廠辦仍以自用買方為主，隨著國內景氣表現亮眼以及企業營收成長，觀察到企業偏好屋齡較新的物件或是預售商辦，以及位於具有區域發展話題的地區，例如本季南山人壽以 35.5 億元購入北高雄凹子底區域「義享帝國」預售商辦部分樓層，寫下高雄商辦最大交易；華擎科技 (3515-TW) 及東擎科技 (7710-TW) 合計以 35.3 億元購入位於北士科周邊的預售廠辦。投資型購置動能則受限貸款條件以及近期股市交易熱絡的影響，仍然位於低檔。
土地市場方面，雖央行在上一季放寬了第二戶的貸款成數，但住宅市場依舊低迷，直接影響土地市場買氣。第二季土地交易金額為 232 億元，季減率為 24%，為 2023 年以來單季次低的交易金額，累計上半年土地交易金額為 803 億元。建商本季投入 170 億元購地，合計上半年購置金額為 404 億元，較去年同期減少 43%。
雖住宅市場持續低迷，但是部分建商仍穩定布局雙北與台中精華地段土地。包括興富發 (2542-TW) 旗下的潤隆 (1808-TW) 以 37.1 億元購入台中水湳文商段土地，坤悅以 11.2 億元購買台中七期土地，兩筆交易土地單價分別都超過 300 萬元；另外華固建設 (2548-TW) 也以 19.7 億元購入新店央北住宅區土地，每坪 250 萬元，從這些精華地區土地交易觀察，雖土地市場買氣減弱，建商推案速度放緩，但是精華地區的土地價格並未出現明顯修正現象，連帶使得當地住宅推案價格難以下修。
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