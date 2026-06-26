〈房產〉房貸償還期越拉越長 新北及新竹市10年間增長88期

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-26 15:30

愈來愈多台灣購屋人願意扛 30 年的房貸。統計顯示，過去 10 年內全台平均房貸期數暴增近 78 期，增加逾 6 年，30 年期房貸已成市場標準配備。房仲業者指出，越來越多民眾使用 30 年期房貸，透過拉長年期壓低月付，進而完成購屋的夢想

房貸償還期越拉越長 新北及新竹市10年間增長88期。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去 10 年房價上漲過程中，民眾一方面透過 30 年期房貸降低每月還款負擔，一方面 30 年期房貸搭配使用也較 20 年期可以多申貸一些，成為房市能夠上漲背後重要的支柱，重點銀行也不認為 30 年期房貸產品風險比較高，申貸條件包括成數與利率幾乎與 20 年期相同，同時民眾也可能希望身邊每個月可以多留點現金使用，因此 30 年期房貸已經成為市場主流。

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統計顯示，2015 年第四季全台平均房貸 243 期，到 2025 年第四季已增加到 321 期，增加高達 78 期，等於房貸族得多還 78 個月。六都走勢一致：台北市從 237 期增至 312 期、新北市 250 期增至 338 期、桃園市 254 期增至 338 期；台中市 248 期增至 330 期、台南市 245 期增至 330 期、高雄市 253 期增至 336 期。值得注意的是，新竹地區因科學園區客戶年齡層較輕、收入較高，目前平均房貸期數已達 340 至 344 期，明顯高於六都。