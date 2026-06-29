永誠資產管理處 2026-06-29 14:02

當投資比工作更容易賺錢，我們還需要努力工作嗎？

工作一年不如股票一波行情？全民瘋投資背後的財富焦慮(圖:shutterstock)

最近一則關於藝人浩子的投資新聞引起不少討論。浩子在專訪中分享，自己為了日常生活支出，透過房屋增貸取得上千萬元資金投入 ETF，沒想到進場不久就遇上市場修正，帳面一度虧損約 30 萬元。他坦言，那段時間承受了不小的心理壓力，甚至睡不好。

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如果把時間拉長來看，30 萬元其實只是千萬元部位約 3% 的波動，在股票市場並不算罕見。但這則新聞背後，卻反映出一個值得思考的現象：如果市場真的能比工作更快累積財富，那麼努力工作的意義還剩下多少？這樣的想法，早已不是少數人的念頭。

打開社群媒體，可以看到愈來愈多人利用下班時間研究股票，希望投資報酬超越薪資收入；有人每天最關心的不再是工作進度，而是今天台股漲跌多少；也有人認為，只要把握幾波行情，就有機會縮短十年甚至二十年的財富累積時間。這些現象並非偶然，而是整個社會財富結構正在改變的結果。

當薪資追不上資產，投資自然成為新的希望

過去，努力工作幾乎是改善生活最重要的方法。只要持續提升專業能力、累積工作經驗，收入通常會隨著年資穩定增加，人生也能一步步完成買房、成家、退休等目標。但這幾年，許多人開始發現事情已經不一樣了。

AI 帶動科技產業快速成長，企業獲利屢創新高，全球股市頻頻刷新歷史紀錄，許多資產價格上漲的速度，遠遠超過薪資成長。不少受薪族一年努力工作，加薪幅度可能只有 3% 至 5%；但股票市場一波行情，帳面資產可能增加數十萬、甚至上百萬元。當工作的回報逐漸落後於資本市場，人們自然開始重新思考，是不是讓錢工作，比自己工作更重要？

於是，投資不再只是理財的一部分，而逐漸被視為改變人生的重要機會。很多人把這股投資熱潮歸因於貪婪，但更深層的原因其實是焦慮。焦慮薪資追不上房價；焦慮退休後沒有足夠的現金流；焦慮 AI 未來取代部分工作後，收入是否還能持續成長。

當一個人發現，即使努力工作，距離理想生活仍越來越遠時，自然會積極尋找其他增加財富的方法。這也是為什麼近幾年愈來愈多人願意投入更多時間研究股票、ETF，甚至使用槓桿，希望透過更高的報酬率，加快資產累積的速度。

稅制差異，也讓投資更具吸引力

除了薪資成長趕不上資產價格上漲之外，另一個經常被討論的議題，是勞動所得與資本所得之間的稅負差異。目前台灣薪資所得採累進稅率課稅，收入愈高，適用稅率也愈高；相較之下，股票交易價差並未納入一般所得課稅，而是採證券交易稅制度。這樣的設計，讓不少人開始思考，同樣都是創造收入，來自工作的所得與來自投資的所得，為何在稅負上會有不同的待遇？

放眼國際，美國、日本、英國等主要資本市場，多數都對資本利得設有不同程度的課稅制度，希望在鼓勵投資與維持租稅公平之間取得平衡。相較之下，台灣長期維持較低的交易成本，也成為吸引資金投入股市的重要因素之一。當資本市場長期表現優於薪資成長，再加上制度設計降低了投資成本，就容易讓社會逐漸形成一種觀念，透過投資累積財富，似乎比單純依靠工作更有效率。但真正值得討論的，不是哪一種方式正確，而是如何在鼓勵投資的同時，也讓工作能夠獲得合理回報。

最大的風險，是把槓桿當成捷徑

回到浩子的案例。很多人討論的是 ETF 選得好不好、跌 30 萬元值不值得擔心，但真正值得思考的，其實是資金來源。如果投資使用的是多年累積的閒置資金，即使市場短期修正，也還有時間等待下一個景氣循環。但如果資金來自房屋增貸、信貸，甚至是未來幾年準備買房、教育子女或創業的重要資金，那麼市場每一次波動，都可能被放大成生活壓力。

這也是為什麼同樣 3% 的跌幅，有人可以淡然面對，有人卻因此失眠。因為真正影響情緒的，不是市場，而是槓桿。很多人以為槓桿只是放大報酬，其實它放大的，更是情緒。在牛市中，人最容易高估自己的能力，低估風險。如果一段時間內，每一次逢低買進都能獲利，人就容易把市場的順風，誤以為是自己的投資實力。於是開始增加部位、提高槓桿，認為風險沒有想像中大。直到真正的大幅修正出現時，才發現自己承受的，早已超過原本設定的範圍。

真正的財富，不是靠一次行情翻身

很多人把投資和工作放在對立面，但事實上，兩者的角色完全不同。工作提供穩定的現金流，也是投資最重要的本金來源；投資則透過時間與複利，讓資產慢慢增值。健康的財務規劃，不是辭掉工作，全職追逐市場；也不是完全忽略投資，只依靠薪資，而是讓工作與資產彼此支撐。工作，讓你不用因市場下跌而被迫賣出資產；投資，則讓你未來不必完全依賴工作收入。兩者從來不是競爭關係，而是互相成就。

未來十年，AI 仍將持續改變產業，也可能進一步推升部分企業的獲利能力。資本市場的重要性，只會愈來愈高，因此每個人都應該學習投資、建立資產，而不是只依賴薪資收入。但同樣重要的是，不要因為幾年的多頭市場，就誤以為投資是一條沒有風險的捷徑。

真正成熟的投資，不是期待一次行情翻身，而是讓自己有能力穿越每一次牛市與熊市。因為收入，決定今天過什麼樣的生活。而資產，決定你未來擁有多少選擇。市場永遠都會有下一次機會，但前提是，你不能因為一次過度槓桿，或一次情緒化的決策，提前失去參與未來的資格。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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