鉅亨網記者黃皓宸 台北
第三代半導體矽晶圓廠嘉晶 (3016-TW) 今 (29) 日進行 0.5 元現金股利除息交易，受母公司漢磊 (3707-TW) 公告處分嘉晶股票不超過 1.45 萬張、及矽晶圓族群走弱的影響，盤中股價由紅翻黑，由原先的填息變成貼息。
嘉晶今 (2026) 年股東會上決議配發去 (2025) 年現金股 0.5 元，今日以 124 元除息參考價開盤，開盤迅速攻上 129.5 元完成填息，但受矽晶圓族群今日疲弱，加上漢磊上周公告，將處分嘉晶持股來活化資產影響，盤中股價由紅翻黑，一度重挫逾 3.63%，除了由填息轉貼息外，也跌破月線。
盤面上，矽晶圓族群今日多檔走弱，包括合晶 (6182-TW)、漢磊均跌幅超過 4% 以上，中美晶 (5483-TW)、台勝科 (3532-TW) 等多檔股價也下修。
矽晶圓族群受惠半導體及 AI、高效能運算等新興應用持續擴張，帶動晶圓代工廠稼動率逐步改善。嘉晶董事長徐建華在本 (6) 月初股東會上，除了對未來營運釋出樂觀訊號外，也強調嘉晶今年訂單能見度明確， 包括 AI 伺服器、人形機器人、太空衛星及車電轉換在需求放大下，出貨量於下半年有望增長。
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