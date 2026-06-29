鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-29 13:22

第三代半導體矽晶圓廠嘉晶 (3016-TW) 今 (29) 日進行 0.5 元現金股利除息交易，受母公司漢磊 (3707-TW) 公告處分嘉晶股票不超過 1.45 萬張、及矽晶圓族群走弱的影響，盤中股價由紅翻黑，由原先的填息變成貼息。

嘉晶今 (2026) 年股東會上決議配發去 (2025) 年現金股 0.5 元，今日以 124 元除息參考價開盤，開盤迅速攻上 129.5 元完成填息，但受矽晶圓族群今日疲弱，加上漢磊上周公告，將處分嘉晶持股來活化資產影響，盤中股價由紅翻黑，一度重挫逾 3.63%，除了由填息轉貼息外，也跌破月線。

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