鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-29 10:25

法國知名高檔百貨集團老佛爺百貨 27 日（周三）正式關閉位於北京的旗艦店，該店位於北京西單商圈，共六層、面積約 4.8 萬平方公尺，2013 年開業，當時被視為法國零售業大舉進入中國的象徵。

據《歐洲時報》報導，關店前一天，商場仍有不少顧客前來掃貨，員工開始打包剩餘商品和模特道具。老佛爺在社交平台上寫道：「這不是永別。」並表示未來仍希望以新的形式回歸北京。

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老佛爺稱，消費者需求已經發生明顯變化，如今顧客更重視「便利性、服務體驗、沉浸感以及性價比」，集團未來希望轉向更加「靈活、小型化」的門市模式。

法媒普遍認為，北京老佛爺關閉更深層的原因，是中國消費邏輯已經變了。

法國媒體採訪的不少中國消費者都提到，大家開始明顯變得更謹慎、更節省。曾經「必須買大牌」、「追求顯眼 Logo」的消費方式，正在退潮。

據《法新社》報導，一位在北京國際學校工作的中國消費者表示，如今人們更加關注預算和實用性，「已經不像以前那樣，非要買一個很顯眼的大牌 Logo」。

法媒指出，過去十多年，中國市場曾推動全球奢侈品行業高速增長。但近年來消費者越來越謹慎, 開始減少「非必要支出」。

Bain&Company 的數據顯示，2025 年中國奢侈品市場繼續下滑，比上一年再次下降 3% 至 5%。