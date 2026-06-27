鉅亨網新聞中心 2026-06-27 13:00

韓國記憶體大廠 SK 海力士正式啟動赴美上市計畫，將於納斯達克全球精選市場發行存託憑證（DR），發行價定為每股 166 美元。匯豐銀行分析認為，此定價對美國投資人具吸引力，預期掛牌後股價仍有約 20% 上行空間，並可望逐步縮小與美光科技 (MU-US) 長期存在的估值差距。

SK 海力士在美國資本市場的定價，直接挑戰了韓國股市長期面臨的「韓國折價」（Korea Discount）困境。目前 SK 海力士的預期本益比僅約 8 至 9 倍，顯著低於美光科技的雙位數水準。

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匯豐銀行分析指出，這種折價並非源於基本面缺陷，而是受限於韓國資本市場的地緣政治風險、公司治理擔憂以及投資管道限制。

隨著 SK 海力士登陸納斯達克，美國投資者將能直接接觸這家 AI 儲存領域的領導者，預計過去受限於市場環境的估值差距，將在掛牌後大幅收斂。

AI 浪潮中的核心「賣鏟人」

市場長期以來將 SK 海力士視為週期性的記憶體製造商，但隨著人工智慧（AI）革命爆發，其角色已發生根本性轉變。

作為輝達 (NVDA-US) 高頻寬記憶體（HBM）的主要供應商，SK 海力士已成為 AI 基礎設施建設不可或缺的「賣鏟人」。其 HBM3E 產能連續多個季度售罄，客戶排隊採購且願意支付溢價。

當美國投資者意識到該公司在 AI 生態系中的戰略地位，遠高於傳統硬體製造商時，市場對於其成長動能的評估將會重新校準。

此次赴美上市不僅是為了籌集資金，更代表著 SK 海力士商業模式的轉型。不同於傳統 DRAM 和 NAND 產品容易隨景氣波動，HBM 業務擁有更穩定的供應協議與客戶關係，呈現出長期的成長特徵。

進入美國資本市場後，SK 海力士不僅能提升品牌認知度，未來更有望靈活運用股票作為工具，以利擴建產能、併購策略性資產或吸引矽谷頂尖人才。