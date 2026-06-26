DRAM龍頭之爭！三星市占38%重返王座 HBM仍是SK海力士天下

鉅亨網新聞中心 2026-06-26 12:23

受惠於人工智慧 (AI) 帶動高階記憶體需求持續升溫，全球 DRAM 市場第一季持續高速成長。根據市場研究機構 Counterpoint Research 最新統計，三星電子 (Samsung Electronics) 第一季以 38% 的營收市占率穩居全球 DRAM 市場龍頭，不僅連續第二季位居第一，也進一步拉大與 SK 海力士 (SK Hynix) 的差距。不過，在高頻寬記憶體 (HBM) 市場，SK 海力士仍以 58% 的市占率穩居全球第一，持續受惠於 AI 加速器需求。

（圖：REUTERS/TPG）

Counterpoint Research 統計顯示，今年第一季全球 DRAM 市場營收排名依序為三星電子 38%、SK 海力士 29%、美光科技 (Micron Technology)(MU-US)22%，三大廠合計掌握約 89% 的市場。

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回顧近一年市占變化，SK 海力士曾於去年第一季及第二季超越三星電子，成為全球 DRAM 市場營收冠軍。到了去年第三季，三星電子與 SK 海力士市占率同為 33%，並列第一；自去年第四季起，三星電子重新奪回龍頭寶座，今年第一季更將領先幅度由去年第四季的 4 個百分點，擴大至 9 個百分點。

報告指出，今年第一季全球 DRAM 市場表現強勁，整體營收季增約 80%，年增更高達 260%，反映 AI 伺服器、高容量 DRAM 及 HBM 需求持續快速成長。

除了三大廠外，中國長鑫存儲 (CXMT) 也持續擴大市場影響力。Counterpoint 統計顯示，CXMT 第一季 DRAM 營收市占率已由去年同期的 3% 提升至 8%，顯示中國本土記憶體供應商正逐步提升競爭力，成為全球市場不可忽視的新勢力。

不過，在 AI 晶片最重要的 HBM 市場，SK 海力士仍維持明顯領先地位。

Counterpoint 資料顯示，今年第一季 SK 海力士 HBM 營收市占率達 58%，雖較去年同期 69% 略有下降，但仍穩居全球第一。三星電子與美光科技則分別以 21% 的市占率並列第二。

市場分析指出，SK 海力士近年憑藉率先量產 HBM3 及 HBM3E 產品，成功取得輝達 (NVDA-US)AI GPU 主要供應商地位，因此持續維持 HBM 市場優勢。

另一方面，三星電子則持續追趕 HBM 市場布局。市場近期傳出，三星電子已首次開始向輝達供應 HBM4 產品，若後續順利通過更多 AI 客戶驗證並擴大量產，未來 HBM 市占率有望進一步提升，縮小與 SK 海力士的差距。

分析人士認為，目前全球記憶體市場已逐漸形成「DRAM 由三星領先、HBM 由 SK 海力士稱王」的雙強格局。三星電子憑藉完整 DRAM 產品線及規模優勢，重新鞏固整體 DRAM 龍頭地位；SK 海力士則持續受惠於 AI 基礎建設需求，穩居 HBM 市場領導者。

此外，美光科技近年積極擴大 HBM 布局，日前更在最新法說會表示，2026 年度 HBM 產能已幾乎全數售罄，並預估 HBM 供需吃緊情況將延續至 2027 年之後，顯示 AI 帶動的高階記憶體需求仍遠高於市場供給。