DRAM龍頭之爭！三星市占38%重返王座 HBM仍是SK海力士天下
鉅亨網新聞中心
受惠於人工智慧 (AI) 帶動高階記憶體需求持續升溫，全球 DRAM 市場第一季持續高速成長。根據市場研究機構 Counterpoint Research 最新統計，三星電子 (Samsung Electronics) 第一季以 38% 的營收市占率穩居全球 DRAM 市場龍頭，不僅連續第二季位居第一，也進一步拉大與 SK 海力士 (SK Hynix) 的差距。不過，在高頻寬記憶體 (HBM) 市場，SK 海力士仍以 58% 的市占率穩居全球第一，持續受惠於 AI 加速器需求。
Counterpoint Research 統計顯示，今年第一季全球 DRAM 市場營收排名依序為三星電子 38%、SK 海力士 29%、美光科技 (Micron Technology)(MU-US)22%，三大廠合計掌握約 89% 的市場。
回顧近一年市占變化，SK 海力士曾於去年第一季及第二季超越三星電子，成為全球 DRAM 市場營收冠軍。到了去年第三季，三星電子與 SK 海力士市占率同為 33%，並列第一；自去年第四季起，三星電子重新奪回龍頭寶座，今年第一季更將領先幅度由去年第四季的 4 個百分點，擴大至 9 個百分點。
報告指出，今年第一季全球 DRAM 市場表現強勁，整體營收季增約 80%，年增更高達 260%，反映 AI 伺服器、高容量 DRAM 及 HBM 需求持續快速成長。
除了三大廠外，中國長鑫存儲 (CXMT) 也持續擴大市場影響力。Counterpoint 統計顯示，CXMT 第一季 DRAM 營收市占率已由去年同期的 3% 提升至 8%，顯示中國本土記憶體供應商正逐步提升競爭力，成為全球市場不可忽視的新勢力。
不過，在 AI 晶片最重要的 HBM 市場，SK 海力士仍維持明顯領先地位。
Counterpoint 資料顯示，今年第一季 SK 海力士 HBM 營收市占率達 58%，雖較去年同期 69% 略有下降，但仍穩居全球第一。三星電子與美光科技則分別以 21% 的市占率並列第二。
市場分析指出，SK 海力士近年憑藉率先量產 HBM3 及 HBM3E 產品，成功取得輝達 (NVDA-US)AI GPU 主要供應商地位，因此持續維持 HBM 市場優勢。
另一方面，三星電子則持續追趕 HBM 市場布局。市場近期傳出，三星電子已首次開始向輝達供應 HBM4 產品，若後續順利通過更多 AI 客戶驗證並擴大量產，未來 HBM 市占率有望進一步提升，縮小與 SK 海力士的差距。
分析人士認為，目前全球記憶體市場已逐漸形成「DRAM 由三星領先、HBM 由 SK 海力士稱王」的雙強格局。三星電子憑藉完整 DRAM 產品線及規模優勢，重新鞏固整體 DRAM 龍頭地位；SK 海力士則持續受惠於 AI 基礎建設需求，穩居 HBM 市場領導者。
此外，美光科技近年積極擴大 HBM 布局，日前更在最新法說會表示，2026 年度 HBM 產能已幾乎全數售罄，並預估 HBM 供需吃緊情況將延續至 2027 年之後，顯示 AI 帶動的高階記憶體需求仍遠高於市場供給。
市場普遍預期，隨著輝達下一代 Rubin 平台、超大規模雲端服務商 (Hyperscaler) 持續擴建 AI 資料中心，以及大型 AI 模型推論需求快速增加，HBM、高容量 DRAM 及企業級 SSD 仍將是未來數年記憶體產業最重要的成長動能。另一方面，三星電子若成功擴大 HBM4 供應，全球高階記憶體市場競爭格局也可能再次出現變化。
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