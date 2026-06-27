鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-27 10:30

據《紐約時報》周五 (26 日) 引述三名知情員工報導，Meta(META-US)執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 已要求公司高層研究與熱門預測市場平台 Polymarket 及 Kalshi 建立合作關係，同時 Meta 也正開發一款類似的應用程式。

傳Meta打造自家預測市場，鎖定年輕族群(圖：Reuters/TPG)

報導指出，Meta 高層表示，公司正在開發中的預測市場應用程式名為 Arena，與 Polymarket 及 Kalshi 最大的不同，在於 Arena 不接受真實金錢投注，而是採用類似電玩的「點數 (points)」機制。

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預測市場因 2024 年美國總統大選而快速竄紅，並逐漸發展成一種新興資產類別，讓投資人能針對貨幣政策、體育賽事及各類重大事件進行預測。

不過，預測市場也引發越來越多監管關注。部分交易者曾在美國總統川普宣布重大政策前精準布局，據稱從中獲利數百萬美元，也引發外界對內線資訊及市場公平性的質疑。

根據報導，Arena 主要鎖定 18 歲至 34 歲年輕族群，Meta 希望未來每月活躍「預測者 (predictors)」人數能突破至少 1 億人。

Arena 目前仍處於內部測試階段，最終是否推出仍未定案。《紐時》指出，即使 Arena 未來未以獨立 App 形式推出，Meta 仍計劃將部分功能整合至 Facebook 及 Messenger 等旗下平台。