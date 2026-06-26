鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技(SNX-US)EPS預估上修至18.85元，預估目標價為330.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新聚思科技(SNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.25元上修至18.85元，其中最高估值19.55元，最低估值15.32元，預估目標價為330.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.55(17.82)
|23.39
|27.09
|最低值
|15.32(15.32)
|16.85
|20.72
|平均值
|18.18(17.11)
|20.35
|24.07
|中位數
|18.85(17.25)
|20.78
|24.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|753.18億
|855.16億
|935.37億
|最低值
|678.61億
|703.00億
|822.27億
|平均值
|730.92億
|777.02億
|868.35億
|中位數
|747.63億
|788.60億
|857.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.24
|6.77
|6.70
|7.95
|9.95
|營業收入
|316.14億
|623.44億
|575.55億
|584.52億
|625.09億
詳細資訊請看美股內頁：
新聚思科技(SNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至310元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至263元，幅度約5.2%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至250元，幅度約13.64%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至220元，幅度約8.91%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇