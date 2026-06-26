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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技(SNX-US)EPS預估上修至18.85元，預估目標價為330.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新聚思科技(SNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.25元上修至18.85元，其中最高估值19.55元，最低估值15.32元，預估目標價為330.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值19.55(17.82)23.3927.09
最低值15.32(15.32)16.8520.72
平均值18.18(17.11)20.3524.07
中位數18.85(17.25)20.7824.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值753.18億855.16億935.37億
最低值678.61億703.00億822.27億
平均值730.92億777.02億868.35億
中位數747.63億788.60億857.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.246.776.707.959.95
營業收入316.14億623.44億575.55億584.52億625.09億

詳細資訊請看美股內頁：
新聚思科技(SNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSNX

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