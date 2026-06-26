鉅亨速報 - Factset 最新調查：梯瓦製藥工業(TEVA-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為40.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對梯瓦製藥工業(TEVA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.08元下修至2.03元，其中最高估值2.71元，最低估值1.91元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.71(2.71)
|3.21
|3.57
|4.06
|最低值
|1.91(1.91)
|2.78
|3.03
|3.31
|平均值
|2.11(2.18)
|3.07
|3.43
|3.68
|中位數
|2.03(2.08)
|3.1
|3.49
|3.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|166.97億
|174.93億
|185.21億
|188.21億
|最低值
|164.00億
|166.62億
|171.93億
|177.81億
|平均值
|165.37億
|172.05億
|179.90億
|183.01億
|中位數
|165.64億
|172.97億
|180.29億
|183.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.38
|-2.11
|-0.50
|-1.46
|1.22
|營業收入
|158.58億
|148.56億
|158.07億
|165.88億
|174.60億
詳細資訊請看美股內頁：
梯瓦製藥工業(TEVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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