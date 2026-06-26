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鉅亨速報 - Factset 最新調查：梯瓦製藥工業(TEVA-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對梯瓦製藥工業(TEVA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.08元下修至2.03元，其中最高估值2.71元，最低估值1.91元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.71(2.71)3.213.574.06
最低值1.91(1.91)2.783.033.31
平均值2.11(2.18)3.073.433.68
中位數2.03(2.08)3.13.493.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值166.97億174.93億185.21億188.21億
最低值164.00億166.62億171.93億177.81億
平均值165.37億172.05億179.90億183.01億
中位數165.64億172.97億180.29億183.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.38-2.11-0.50-1.461.22
營業收入158.58億148.56億158.07億165.88億174.60億

詳細資訊請看美股內頁：
梯瓦製藥工業(TEVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTEVA

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