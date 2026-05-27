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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至263元，幅度約5.2%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新聚思科技(SNX-US)提出目標價估值：中位數由250元上修至263元，調升幅度5.2%。其中最高估值298元，最低估值166元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予新聚思科技評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。

新聚思科技今(27日)收盤價為246.75元。近5日股價上漲5.2%，標普指數上漲2.25%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股SNX市場預估目標價

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