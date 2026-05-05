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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至220元，幅度約8.91%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新聚思科技(SNX-US)提出目標價估值：中位數由202元上修至220元，調升幅度8.91%。其中最高估值271元，最低估值166元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予新聚思科技評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。

新聚思科技今(5日)收盤價為227.84元。近5日股價上漲8.91%，標普指數上漲0.37%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股SNX市場預估目標價

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