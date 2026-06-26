鉅亨網新聞中心 2026-06-27 05:30

全球金融市場再次上演了科技股的兩極分化。AI 記憶體龍頭股美光科技 (MU-US) （在強勁財報與市場預期的支撐下，週四 (25 日) 股價飆升了 15.8%，成功吸引全球投資者的目光時，而另一家備受矚目的 AI 晶片新貴 Cerebras(CBRS-US) 卻遭遇了慘烈的滑鐵盧。

AI不是有夢就會漲 美光狂飆之際這檔「晶片新貴」卻慘跌破發。(圖:shutterstock)

Cerebras(CBRS-US) 週四盤中股價一度急挫 12%，最終收跌 7.6%，這已是該公司股價連續第二個交易日暴跌。僅在前一天，該公司股價便已重挫約 14%，不僅打破了自 5 月 14 日上市以來的防線，更首次跌破了其 IPO 發行價。

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從上市至今短短一個月內，Cerebras 的市值已幾近腰斬，累計蒸發近 300 億美元。兩者截然不同的命運，不僅反映了個別企業的經營現狀，更折射出華爾街對於 AI 概念股的審視態度，正在發生微妙而深刻的轉變。

毛利率成為股價暴跌的導火線

Cerebras 股價崩盤的直接導火線，源於一份令市場感到不安的財務報告。根據財報顯示，在截至 3 月 31 日的第一季度，Cerebras 的核心毛利率為 47%。

儘管這一數據在傳統行業中或許尚可接受，且高於此前分析師預測的 29.58%，但對於正處於高速增長期的 AI 晶片市場而言，這一表現顯得過於單薄。對比來看，輝達 (NVDA-US) 的毛利率長期維持在約 70% 左右，而美光科技更達到了驚人的 85%。

市場對於 Cerebras 更深層的擔憂，來自於公司對未來的指引：管理層預測第二季度的核心毛利率將進一步收窄至 36% 至 38% 的區間，且全年核心經營利潤率預計僅為 28% 至 32%。這種利潤率的持續下滑，打破了投資者對於 AI 公司能夠像軟體公司一樣保持高利潤率的幻覺。

Cerebras 兩日的連續暴跌，或許象徵著市場對於人工智慧股票的熱情，已經從過去那種「無差別廣泛買入」的非理性階段，轉向了更加審慎、講求業績與硬核發展前景的理性期。

投資人不再僅僅因為公司擁有 AI 的故事而買單，他們開始追問：這家公司的獲利能力是否具備規模效應？這是否是一門可持續的生意？

獨特技術路線的沉重代價

為什麼同樣站在 AI 晶片戰場，Cerebras 的毛利率表現卻與業界巨頭差距如此懸殊？究其根本，這與 Cerebras 極具顛覆性的技術路線密不可分。

作為全球唯一一家專注於「晶圓級」晶片設計的廠商，Cerebras 自 2015 年成立以來，便選擇了一條與眾不同的道路。傳統 GPU 生產邏輯是將一張 12 英寸的矽晶圓切割成數百顆微小的 GPU 晶片，然後進行封裝。而 Cerebras 則採取整張晶圓不切割，直接將整張晶圓製成單顆巨型晶片的激進方案。

這種設計帶來的優勢顯而易見。面對當前超大規模的人工智慧模型，資料傳輸速度往往是限制性能的瓶頸。Cerebras 的整晶圓設計，使得數據無需在不同小晶片之間跨越傳輸，將響應延遲壓縮至毫秒級，並顯著簡化了數據中心複雜的佈線與互聯架構。

然而，技術上的領先並不能掩蓋生產成本上的巨大劣勢。傳統廠商在切割晶圓時，即便晶圓上存在少量缺陷，也只需報廢受影響的小區域，整體良率可控。

反觀 Cerebras，整張晶圓若出現一處微小製造瑕疵，整顆巨型晶片便面臨報廢的風險，這意味著高昂的原材料成本可能在瞬間化為烏有。

這種「將所有雞蛋放在一個籃子裡」的製造策略，導致其單位成本居高不下，即便產品售價高昂，也難以抵消巨大的製造成本，從而直接壓縮了毛利空間。

高層堅持願景與大廠背書

儘管股價經歷了劇烈震盪，Cerebras 的高階主管團隊對其技術路線依然信心滿滿。執行長安德魯 · 費爾德曼在財報聲明中強調，Cerebras 的晶圓級技術能夠提供全球最快的 AI 解決方案，而速度在當今的算力競爭中意味著更高的價值。他堅信，能夠在更短時間內提供答案和解決方案的晶片，將是未來 AI 基礎設施的核心。

為了佐證這一點，費爾德曼透露了幾個關鍵進展：公司已與 OpenAI 簽署了一份價值 200 億美元的多年合作協議，OpenAI 正利用 Cerebras 的晶片驅動其 GPT 5.4 模型，且計畫部署該公司高達 750 兆瓦的半導體設備。

此外，亞馬遜網路服務（AWS）也已明確計畫在資料中心引入其晶片，預計明年將實現顯著的營收貢獻。

華爾街仍看好長期前景

在面對公司財報壓力時，華爾街的態度呈現出有趣的兩面性。一方面，分析師認同由於整晶圓製程的特殊性，短期內毛利率承壓是必然的陣痛；另一方面，多數主流券商依然看好其長期前景。

TD Cowen 分析師團隊指出，與 OpenAI 和 AWS 的關鍵合作是推動公司長期成長的核心動能，這些合作帶來的收入拐點，遠比單季度的毛利浮動更具戰略價值。Wedbush 甚至將該股目標價從 270 美元上調至 280 美元，摩根士丹利 (MS-US) 也將預期目標調整為 273 美元。

摩根士丹利的約瑟夫 · 摩爾則認為，目前市場對於公司雲容量擴張的風險存在過度恐慌，而在需求遠超供應的現狀下，只要生產供應鏈保持穩定，Cerebras 依然具備巨大的上漲空間。