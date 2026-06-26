鉅亨網編譯許家華 2026-06-27 07:40

儘管電子商務平台 eBay(EBAY-US) 已正式拒絕收購提案，美國遊戲零售商 GameStop(GME-US) 仍未放棄這筆交易。GameStop 27 日向美國監管機關提交文件表示，將持續推動對 eBay 約 560 億美元的現金加股票收購案，展現執行長 Ryan Cohen 推動公司轉型、打造大型電商平台的決心。

GameStop 表示，儘管 eBay 董事會拒絕這項非邀約式 (unsolicited) 收購提案，公司仍將繼續推進交易，希望最終完成併購。

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Ryan Cohen 今年 5 月提出收購 eBay 的構想時，曾讓華爾街大感意外。他認為，若兩家公司合併，將可打造足以與亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 競爭的大型電子商務平台，並藉由 GameStop 遍布全美的門市據點，提供物流、退貨及直播電商等新服務。

根據先前公布的內容，GameStop 提出每股 125 美元的收購價格，交易總值約 560 億美元，採現金與股票各半支付。當時 Ryan Cohen 還表示，願意親自擔任合併後公司的執行長，並預估交易完成一年內可創造約 20 億美元的成本綜效。

不過，eBay 董事會 5 月正式回絕該提案，形容收購案「既不具可信度，也缺乏吸引力」，並對交易融資來源、公司治理及整合風險提出疑慮。

市場分析人士指出，GameStop 目前市值僅約 100 億美元左右，而 eBay 估值遠高於 GameStop，因此外界普遍質疑 GameStop 是否具備完成交易所需的融資能力。

根據 Ryan Cohen 先前提出的規畫，GameStop 將動用約 94 億美元現金部位，並取得 TD Securities 最高約 200 億美元的債務融資承諾，其餘則透過股票交換完成交易，但不少分析師仍認為整體融資結構存在高度挑戰。

除了重申收購計畫外，GameStop 也同步公布最新財務展望。

公司預估，2026 會計年度調整後息稅折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) 將超過 6 億美元，較 2025 會計年度的 3.454 億美元大幅成長約 74%，反映公司對未來營運改善充滿信心。

受消息激勵，GameStop 股價在盤後交易一度上漲逾 2%。

事實上，Ryan Cohen 近期已多次展現推動收購案的決心。

本周稍早，GameStop 宣布 Ryan Cohen 主動放棄一項價值最高約 350 億美元的績效獎勵方案，希望避免市場認為高額薪酬可能影響公司治理，並表示他將於近期公布更多有關收購 eBay 的細節與整合規畫。

根據路透及其他外媒報導，Ryan Cohen 認為，GameStop 若能結合 eBay 龐大的賣家與買家生態系，再搭配公司在美國約 1,600 家實體門市，可建立更完整的物流、二手商品、收藏品及直播購物平台，進一步挑戰亞馬遜在電子商務市場的領導地位。

不過，市場仍對交易前景抱持保留態度。