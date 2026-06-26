鉅亨網編譯許家華
儘管電子商務平台 eBay(EBAY-US) 已正式拒絕收購提案，美國遊戲零售商 GameStop(GME-US) 仍未放棄這筆交易。GameStop 27 日向美國監管機關提交文件表示，將持續推動對 eBay 約 560 億美元的現金加股票收購案，展現執行長 Ryan Cohen 推動公司轉型、打造大型電商平台的決心。
GameStop 表示，儘管 eBay 董事會拒絕這項非邀約式 (unsolicited) 收購提案，公司仍將繼續推進交易，希望最終完成併購。
Ryan Cohen 今年 5 月提出收購 eBay 的構想時，曾讓華爾街大感意外。他認為，若兩家公司合併，將可打造足以與亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 競爭的大型電子商務平台，並藉由 GameStop 遍布全美的門市據點，提供物流、退貨及直播電商等新服務。
根據先前公布的內容，GameStop 提出每股 125 美元的收購價格，交易總值約 560 億美元，採現金與股票各半支付。當時 Ryan Cohen 還表示，願意親自擔任合併後公司的執行長，並預估交易完成一年內可創造約 20 億美元的成本綜效。
不過，eBay 董事會 5 月正式回絕該提案，形容收購案「既不具可信度，也缺乏吸引力」，並對交易融資來源、公司治理及整合風險提出疑慮。
市場分析人士指出，GameStop 目前市值僅約 100 億美元左右，而 eBay 估值遠高於 GameStop，因此外界普遍質疑 GameStop 是否具備完成交易所需的融資能力。
根據 Ryan Cohen 先前提出的規畫，GameStop 將動用約 94 億美元現金部位，並取得 TD Securities 最高約 200 億美元的債務融資承諾，其餘則透過股票交換完成交易，但不少分析師仍認為整體融資結構存在高度挑戰。
除了重申收購計畫外，GameStop 也同步公布最新財務展望。
公司預估，2026 會計年度調整後息稅折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) 將超過 6 億美元，較 2025 會計年度的 3.454 億美元大幅成長約 74%，反映公司對未來營運改善充滿信心。
受消息激勵，GameStop 股價在盤後交易一度上漲逾 2%。
事實上，Ryan Cohen 近期已多次展現推動收購案的決心。
本周稍早，GameStop 宣布 Ryan Cohen 主動放棄一項價值最高約 350 億美元的績效獎勵方案，希望避免市場認為高額薪酬可能影響公司治理，並表示他將於近期公布更多有關收購 eBay 的細節與整合規畫。
根據路透及其他外媒報導，Ryan Cohen 認為，GameStop 若能結合 eBay 龐大的賣家與買家生態系，再搭配公司在美國約 1,600 家實體門市，可建立更完整的物流、二手商品、收藏品及直播購物平台，進一步挑戰亞馬遜在電子商務市場的領導地位。
不過，市場仍對交易前景抱持保留態度。
分析人士指出，GameStop 與 eBay 規模差距懸殊，加上交易金額高達 560 億美元，不僅需要龐大融資支持，也可能面臨監管審查及股東支持等多重挑戰。此外，eBay 董事會已明確表態拒絕交易，若 GameStop 決定繞過董事會直接向股東提出收購，甚至發動敵意併購 (hostile takeover)，整起交易恐將演變為今年科技與零售產業最受矚目的企業攻防戰之一。
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