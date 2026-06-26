盤中速報 - 恆生科技指數下跌-153.69點至4252.23點，跌幅3.49%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日01:03，恆生科技指數下跌153.69點（或3.49%），暫報4252.23點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.31%
- 近 1 月：-9.52%
- 近 3 月：-10.5%
- 近 6 月：-19.88%
- 今年以來：-20.12%
焦點個股
電子零件概念領跌-6.02%。其中 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 12.31% ; 高偉電子(01415-HK) 下跌 9.82% ; 通達集團(00698-HK) 下跌 9.79% 。
大中華區概念領跌-5.36%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 6.82% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 下跌 6.59% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.35% 。
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