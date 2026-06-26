鉅亨網新聞中心 2026-06-26 16:30

港股主要指數周五 (26 日) 全面重挫，多頭防線全面潰退。截至收盤，恒生指數下跌 1.76%，收報 22,671.86 點，正式失守 23,000 點心理關口，恒生科技指數大幅下挫 3.41%，國企指數下跌 1.94%。今日大市成交額顯著放大，達 3,421.01 億港元。

科技權重股今日集體低迷，阿里巴巴與百度分別下跌 5.79% 與 4.5%，股價雙雙創下階段新低。晶片板塊同樣表現慘淡，中芯國際跌近 7%，次新股壁仞科技更暴跌超過 16%。光學龍頭舜宇光學科技重摔 9.10%，主因是蘋果公司宣布調升 MacBook 與 iPad 價格，引發市場擔憂硬體成本飆升將壓抑消費者需求，拖累整體果鏈表現。

‌



此外，AI 算力鏈板塊在前期估值透支後，因資金獲利了結而全面調整，長飛光纖光纜大跌近 13%。鋰電池板塊則受碳酸鋰主力合約大跌影響，產業龍頭寧德時代跌幅超過 5%。

在疲軟的大盤中，紡織服飾板塊逆勢突圍。受品牌龍頭業績兌現與數位化提效帶動，波司登大漲 8.82%，中聯發展控股更飆升 15.58%。物流股極兔速遞與遊戲股網易也分別錄得超過 3% 至 4% 的漲幅。

今日市場另一焦點為六隻新股同步掛牌，表現極為亮眼，其中科拓股份暴漲逾 203%，中科聞歌與芯碁微裝亦分別錄得 84% 與 103% 的驚人漲幅。

分析指出，今日市場急跌受多重因素影響，包括宏觀高利率環境、美元走強及資金對科技股風險偏好的降溫。中信建投認為，港股近期跑輸亞洲其他市場，主因是互聯網與汽車等權重行業盈利預期下修