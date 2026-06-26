鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (26) 日遭逢大盤劇烈震盪拖累，導致高價千金股陣營淪為重災區。股王信驊 (5274-TW) 今天除息 80 元，開低走低中場被打入跌停，拖累盤中 52 檔千 金股幾乎全面下跌，其中 8 檔見到跌停，僅有南電 (8046-TW) 逆勢漲停，智邦 (2345-TW)、健策 (3653-TW) 小漲。
信驊周一 (22 日) 股價一度創下歷史新高 19880 元，寫下台股個股天價紀錄，今天跌停來到 15615 元，隨後在棄息賣壓下一路走低，短短一周內就跌掉了 4265 元，其間跌幅達 21%
信驊今年配發 81 元股利 (含 80 元現金股利和 1 元股票股利) ，今天除息 80 元卻被打入跌停，股價下跌 1730 元，呈現嚴重貼息，高價股與電子族群同步湧現沉重賣壓，包含聯發科 (2454-TW) 與印能科技 (7734-TW) 等多檔個股也跟進殺至跌停。盤面上有信驊、聯發科、印能科技、聯友金屬 - 創 (7610-TW)、創新服務 (7828-TW)、光聖 (6442-TW)、國巨 *(2327-TW) 以及愛普 *(6531-TW) 等 8 檔個股一度慘遭打入跌停。
其中有多達 8 檔個股一度跌出千元大關之外。包括愛普 *、兆聯實業 (6944-TW)、雙鴻 (3324-TW)、環球晶 (6488-TW)、均華 (6640-TW)、欣興 (3037-TW)、萬潤 (6187-TW) 與旭隼 (6409-TW) 均陷入千元保衛戰。
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