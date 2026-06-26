鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-26 13:10

台股今 (26) 日遭逢大盤劇烈震盪拖累，導致高價千金股陣營淪為重災區。股王信驊 (5274-TW) 今天除息 80 元，開低走低中場被打入跌停，拖累盤中 52 檔千 金股幾乎全面下跌，其中 8 檔見到跌停，僅有南電 (8046-TW) 逆勢漲停，智邦 (2345-TW)、健策 (3653-TW) 小漲。

股王信驊除息秀被打趴倒地 千金股8檔跟摔跌停 僅南電逆勢漲停。（圖：shutterstock）

信驊周一 (22 日) 股價一度創下歷史新高 19880 元，寫下台股個股天價紀錄，今天跌停來到 15615 元，隨後在棄息賣壓下一路走低，短短一周內就跌掉了 4265 元，其間跌幅達 21%

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